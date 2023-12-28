  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل ضابط تضامن مع قاتل عائلة دوابشة في معارك شمال غزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط تضامن مع قاتل عائلة دوابشة في معارك شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنهم رسمياً، منذ بداية الحرب البرية، إلى 168 جندياً على الأقل، بعد إعلانه، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل "جندي الشجرة" في معارك شمال غزة، فيما ارتفع العدد الكُلي المُعلن عنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 502 من الجنود القتلى، فضلاً عن آلاف الجرحى والمصابين بحالات نفسية، بحسب تقارير إسرائيلية سابقة.

وتبين أن الجندي الذي قُتل، الجمعة، هو الضابط في الكتيبة 7008 هارئيل شربيط، والذي ظهر بفيديو في مرحلة سابقة من الحرب يغرس شجرة في قطاع غزة ويهديها إلى "شعب إسرائيل"، كما تبيّن أنه أرسل تسجيلاً صوتياً، لأحد أصدقائه، أخيراً، حول هول ما يحصل في المعارك مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي الفيديو ذاته، دعا الجندي القتيل، وهو مستوطن من مستوطنة "كوخاف يعكوف" في الضفة الغربية المحتلة، لإطلاق سراح المستوطن "عميرام بن أوليئيل"، المدان بحرق عائلة دوابشة حتى الموت وهم نيام داخل منزلهم ببلدة دوما جنوبي نابلس في عام 2015.

 

ومما جاء في التسجيل الصوتي: "في كل مبنى في غزة هناك صورة لـ"هار هبايت"، الذي يسمونه هم (أي أهل غزة) المسجد الأقصى، هذا يذكّرني ما الذي نحارب من أجله".

وجاء في التسجيل أيضاً حول الأوضاع وبعد مقتل أحد الجنود الذين كانوا معه: "الوضع فظيع جداً جداً جداً. ليس هناك وقت للبكاء يا أخي، ليس هناك وقت لاحتواء كل هذا الجنون".

وخلال غرسه شجرة في غزة، قال الجندي في حينه، بمقطع الفيديو: "زرعنا شجرة هنا من أجل شعب إسرائيل. لن نترك أي أحد في الخلف (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة).. شعب إسرائيل حي".

وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن حزنه لمقتل الجندي، من خلال منشور على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، نعاه فيه وأرفق فيديو الشجرة معه.

واستشهد في قطاع غزة خلال 84 يوماً من الحرب والقصف الوحشي أكثر من 21 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، فيما جرح أكثر من 55 ألفا، وسط دمار واسع في البنية المدنية بالقطاع المحاصر وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ بدء العملية البرية التي أعقبت حملة قصف وحشي على القطاع، تكبد جيش الاحتلال خسائر في جنوده وعتاده على يد فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بأسلحة خفيفة وقذائف صنعت محلياً تحت حصار مطبق.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : المجلس العسكري الإسرائيلي سيناقش لأول مرة هيكلية قطاع غزة ما بعد الحرب..

هيئة كبار العلماء بالأزهر : مجازر الصهاينة لن تسقط وستبقى وصمة عار على كل الداعمين للكيان الصهيوني

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة “صعبة ومُحبطة” ...

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

سموتريتش يهاجم بايدن بشأن أموال السلطة الفلسطينية: لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب

نفتالي بينيت يكشف ما فعلته اسرائيل في إيران عام 2022

الأخبار الرئيسية

20231229091012afpp-afp_34996g6.h-1-730x438

تحذيرات إسرائيلية من حرب استنزاف وورطة إستراتيجية خطيرة في غزة

photo_2023-12-28_14-18-05

"القسام" تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية خاصة بمخيم البريج

نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

الدبابة

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حصيلة صادمة للمصابين بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية