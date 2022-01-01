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4 إصابات في جنود الاحتلال بعملية دهس جنوب دورا

الجمعة 29 ديسمبر 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات في جنود الاحتلال بعملية دهس جنوب دورا



الخليل / سما /

أطق جنود الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة، النار باتجاه فلسطيني، كان يقود سيارة في منطقة واد الشاجنة جنوب مدينة دورا، بعد دهسه عددا من الجنود.

ولم تتضح تفاصيل الحادثة بعد، وبحسب شهود عيان في المنطقة، فإنهم سمعوا صوت اطلاق النار وكان باتجاه السيارة، وشاهدوا جنود الاحتلال يطلقون التار باتجاه السيارة وبداخلهة شخص، اضافة الى مشاهدتهم لجنديين على الارض، فيما يبدوا بانهما قد اصيبا.

وقال جيش الاحتلال، إن أربعة جنود اصيبوا بعد تعرضهم لحادث دهس في منطقة دورا.

وهرعت الى مكان الحادث سيارة اسعاف إسرائيلية.

#الاحتلال

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