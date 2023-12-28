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بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

الجمعة 29 ديسمبر 2023 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟



غزة / سما /

أظهرت صور قادمة من قطاع غزة، اليوم، دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة طرقية تحمل اسم “شارع الحاج أمين الحسيني” باللغتين العربية والإنكليزية.

الصورة واحدة من مجموعة تصوّر جنوداً إسرائيليين في قاعدة لإصلاح الدبابات على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن الحاج أمين الحسيني أو المفتي من مواليد القدس عام 1895 (وتوفي في 4 يوليو 1974) وشغل موقع المفتي العام للقدس، ورئيس حكومة عموم فلسطين. وهو من أبرز الشخصيات في تاريخ فلسطين المعاصر.

وعلى ما يبدو فإن لافتة الدبابة الإسرائيلية أرادت أن تبعث برسالة توحي بانتصارها عبر الوصول إلى وسط مدينة غزة، و”مصادرة شارع” يحمل اسم هذه الشخصية ذات الرمزية الكبيرة.

وتنضم هذه المحاولة إلى محاولات أخرى لرفع العلم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة، أو جَرف قبضة المقاومة التي تعمّد جيش الاحتلال إظهارها في فيديوهات وصور عديدة.

 

 

 

#غزة #أمين الحسيني

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