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أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا

الجمعة 29 ديسمبر 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا



القدس المحتلة / سما /

أفاد مصدر دبلوماسي إيطالي بمعارضة روما لتسمية إسرائيل رئيس بلدية إحدى مستوطنات الضفة الغربية الرئيسية سفيرا لها لدى روما.

وطرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في يوليو اسم بيني كاشريل، رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس لخلافة ألون بار، الدبلوماسي المحترف الذي سيتقاعد صيف العام 2024.

وتؤيّد حكومة إيطاليا الائتلافية برئاسة جورجا ميلوني إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق على إسرائيل.

لكن روما تعتبر أيضا أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وتعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية تشكّل عقبة في طريق السلام.

#إيطاليا #اسرائيل

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