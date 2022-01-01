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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة شمال غزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة شمال غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي وإصابة 2 بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن النقيب (احتياط) هرئيل شرفيط، 33 سنة في الكتيبة 7008 بالجيش قتل في معركة شمالي قطاع غزة.
وأضاف: “كما أصيب ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة بشمالي قطاع غزة”.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى، المسوح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 502.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن من بين هؤلاء القتلى 168 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
إلى ذلك دوت صفارات الإنذار، الجمعة، في عدد من المستوطنات شمال إسرائيل، القريبة من الحدود اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة إكس: “متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية معادية شمال البلاد فالحديث عن تشخيص خاطئ، لا توجد خشية من حادث أمني (في إشارة إلى عملية تسلل)”.
وأضاف: “تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه منطقتي دوفيف وبرعام” الحدوديتين.
وتابع: “يهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية” دون مزيد من التفاصيل.
بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة “دوفيف” الحدودية دون تسجيل إصابات.
من جانبه أعلن “حزب الله” يعلن استهداف رافعة إسرائيلية تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف قبالة حدود لبنان.

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