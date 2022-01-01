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نفتالي بينيت يكشف ما فعلته اسرائيل في إيران عام 2022

الجمعة 29 ديسمبر 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بينيت يكشف ما فعلته اسرائيل في إيران عام 2022



كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت في عمود بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل هاجمت إيران في فبراير/شباط 2022، ملمحا إلى أنها قتلت مسؤولا إيرانيا في طهران في مايو/أيار من ذلك العام.

وكتب بينيت: "بوصفي رئيسا للوزراء، وجهت قوات الأمن لجعل طهران تدفع ثمن قرارها بتمويل الإرهاب". "بعد أن شنت طهران هجومين فاشلين بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل في فبراير 2022، قمنا بتدمير قاعدة للطائرات بدون طيار على الأراضي الإيرانية."

واضاف "وفي مارس 2022، حاولت وحدة إيرانية قتل سياح إسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد وقت قصير، حاول قائد القوات الجوية الإيرانية قتل سياح إسرائيليين في تركيا". قمنا باغتياله في وسط طهران".

#نفتالي بينيت #اسرائيل #إيران

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