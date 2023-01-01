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20 الف مصاب وأكثر...

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حصيلة صادمة للمصابين بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة..

الجمعة 29 ديسمبر 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى إسرائيلي يكشف عن حصيلة صادمة للمصابين بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة..



غزة / سما/

 قالت المتحدثة باسم مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، إنّ المستشفى استقبل منذ بدء القتال 2346 إصابة بدرجات خطورة مختلفة.
وذكرت أنّه حتى الساعة يوجد في المستشفى 42 جريحاً 13 منهم في حالة خطرة.
وكان المستشفى أعلن أمس الخميس، وصول 16 جندياً مصاباً، والأربعاء، وصول 12 جندياً مصاباً من قطاع غزة.
وهذا عدد للجرحى الإسرائيليين، يشمل فقط الذين وصلوا إلى مستشفى “سوروكا”، إذ قال رئيس منظمة المحاربين القدامى للمعوقين، إيدان كليمان، لوكالة “بلومبرغ”، إنّ “عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى ما يقرب من 20 ألفاً”، وفق “الميادين”.

وفي وقتٍ سابق، كشفت القناة “الـ12” الإسرائيلية تصنيف 3000 من جرحى الحرب، التي يشنّها الاحتلال على غزة، بأنّهم “أصحاب إعاقات دائمة في الجيش”.
والجدير ذكره، أنّ قتلى الجيش الإسرائيلي، الذين سُمح بنشر أسمائهم، وصل عددهم إلى 501 قتيل منذ بداية العدوان على غزة.

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