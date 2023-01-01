  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا": الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات بغزة ..

الجمعة 29 ديسمبر 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات بغزة ..



كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

وقال توماس وايت، مدير الوكالة في قطاع غزة، في منشور عبر حسابه على منصة x: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".

وقبل أيام أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 2720 الذي يدعو "كافة الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دون عوائق" واتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

الأكثر قراءة اليوم

"شبح" محمد الضيف يطارد الإسرائيليين بصورة جديدة .. تفاصيل

بلومبرغ: هل تدفع الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط نحو لحظة الانفجار الكبير؟.. اليكم التفاصيل

خبراء يحذرون من حرب وشيكة بين مصر وإسرائيل

الاعلام العبري : المجلس العسكري الإسرائيلي سيناقش لأول مرة هيكلية قطاع غزة ما بعد الحرب..

هيئة كبار العلماء بالأزهر : مجازر الصهاينة لن تسقط وستبقى وصمة عار على كل الداعمين للكيان الصهيوني

ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تساهم بجمع 11 مليون دولار للفلسطينيين

الاحتلال يعترف بشن غارة بـ”الخطأ” على وسط غزة أدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء

الأخبار الرئيسية

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حصيلة صادمة للمصابين بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة..

سموتريتش يهاجم بايدن بشأن أموال السلطة الفلسطينية: لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب

الامم المتحدة: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة “صعبة ومُحبطة” ...

الاحتلال يوسع العملية البرية بالوسطى وخان يونس وعشرات الشهداء والجرحى ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية