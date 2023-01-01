"الأونروا": الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات بغزة ..

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

وقال توماس وايت، مدير الوكالة في قطاع غزة، في منشور عبر حسابه على منصة x: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".

وقبل أيام أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 2720 الذي يدعو "كافة الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دون عوائق" واتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".