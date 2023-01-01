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الاحتلال يوسع العملية البرية بالوسطى وخان يونس وعشرات الشهداء والجرحى ..

الجمعة 29 ديسمبر 2023 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوسع العملية البرية بالوسطى وخان يونس وعشرات الشهداء والجرحى ..



غزة / سما/

 وسعت دبابات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات التوغل في المنطقة الوسطي من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهيد و 360 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21.320 شهيد 55.603 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

الوسطى

وارتقى 20 شهيدا وعشرات المفقودين إثر غارات للاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووسعت دبابات الاحتلال من عمليات التوغل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ودخل جنود الاحتلال إلى مدرسة الخلو شرق المخيم واعتقلوا جميع الرجال.

وارتقى 8 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة إسماعيل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقصفت المدفعية منازل المواطنين شرق وشمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف شقة سكنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا وشن غارات عنيفة ومتتالية على محافظة الوسطى في قطاع غزة.

واستشهد مواطن واصيب ثلاثة في قصف على مخيم البريج.

جنوب القطاع

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم الشابورة برفح .

واستشهد 22 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال في قصف استهدف نازحين بالمخيم.

وفي خان يونس استشهد تسعة فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرق خانيونس.

غزة

ودمرت قوات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان بالكامل.

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