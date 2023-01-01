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لمناقشة حرب غزة..بلينكن يجري جولة تشمل اسرائيل ورام الله و3 دول خليجية

الخميس 28 ديسمبر 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمناقشة حرب غزة..بلينكن يجري جولة تشمل اسرائيل ورام الله و3 دول خليجية



سما / وكالات /

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، سيجري زيارة للمنطقة تشمل السعودية والإمارات وقطر والأردن و"إسرائيل" أواخر الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الحرب في غزة.

وأضاف الموقع، نقلاً عن خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب، أن هذه الزيارة ستكون هي الرحلة الرابعة التي يجريها بلينكن إلى الشرق الأوسط والزيارة الخامسة له إلى "إسرائيل" منذ بدء الحرب.

وتعد رحلته جزءاً من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو إدارة بايدن؛ لإجراء مشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الإقليميين حول الأزمة في القطاع.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى "إسرائيل" أواخر الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الجمعة. ومن المتوقع أيضاً أن يزور الضفة الغربية المحتلة والأردن والسعودية والإمارات وقطر.

وذكر مسؤول أمريكي أن التوقفات المتوقعة في الرحلة ليست نهائية ومن الممكن أن تتغير.

والتقى بلينكن، في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

كما التقى ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الاجتماع ركز على التخطيط للانتقال من القتال العنيف في غزة إلى مرحلة مختلفة من الحرب، "تركز إلى حد كبير على أهداف عالية القيمة لحماس".

وأوضح المسؤول أن سوليفان وديرمر ناقشا أيضاً الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.

وتحدث سوليفان وديرمر عن "التخطيط لما بعد الحرب، وضمن ذلك الحكم والأمن في غزة، والأفق السياسي للشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على التطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة".

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