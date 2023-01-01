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الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة والامراض المعدية تنتشر بسرعة..

الخميس 28 ديسمبر 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة والامراض المعدية تنتشر بسرعة..



غزة / سما/

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة".

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "المستشفيات في غزة بالكاد تعمل، والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة".

ولفت إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج، مشيرا أن "كارثة صحة عامة قيد التكوين في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 قتلى و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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