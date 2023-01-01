صفارات الإنذار تدوي “شمال إسرائيل” وإذاعة جيش الاحتلال تُعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

القدس المحتلة / سما/

دوت صفارات الإنذار، الخميس، في شمال إسرائيل قبل أن تعلن إذاعة الجيش اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

وقال الجيش في تغريدة على منصة “إكس”: “انطلاق صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل”.

وذكرت إذاعة الجيش، أنه “تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل”.

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن “سكان شمالي إسرائيل أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات نتجت عن اعتراض المسيرة”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي إنه “تم رصد طائرة بدون طيار عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية واعترضتها مقاتلات الدفاع الجوي”.

وأشارت إلى أن “نجمة داود الحمراء لم تبلغ عن وقوع إصابات بشرية”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وتأتي هذه التوترات الحدودية بين إسرائيل و”حزب الله” بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهيدا و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.