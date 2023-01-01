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الأردن يمنع تصدير سلع أساسية بسبب توترات البحر الأحمر

الخميس 28 ديسمبر 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يمنع تصدير سلع أساسية بسبب توترات البحر الأحمر



عمان / سما /

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم (الخميس)، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة على منصة «إكس»، إن القرار الحكومي يشمل كلاً من الأرز والسكر والزيوت النباتية من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت الوزارة أن مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى، الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.

#الأردن #البحر الأحمر

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