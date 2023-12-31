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اجتياز 462 من المعتقلين امتحان الثانوية العامة للعام 2023

الخميس 28 ديسمبر 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، اجتياز 462 من المعتقلين في معتقلات الاحتلال امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المعتقلين المجتازين للامتحان توزعوا على ثمانية معتقلات، موضحة أن بإمكان ذويهم تسلم الكشوف الخاصة بأبنائهم من مديريات التربية والتعليم التي سجلوا فيها، اعتباراً من صباح الأحد المقبل الموافق 31/12/2023.

وعبرت الوزارة عن شكرها لهيئة شؤون الأسرى والمحررين على تعاونها في إنجاز هذا الملف، مباركة للمعتقلين اجتياز هذا الامتحان في ظرف بالغ التعقيد، يواجهون فيه تضييقا غير مسبوق من إدارة سجون الاحتلال.

للمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي: files/pdf/1e5b13ed-d022-4ba8-8750-a6d69eb32995.pdf

#المعتقلين #الثانوية العامة

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