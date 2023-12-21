مشروع قانون في الكنيست لإغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس والضفة

القدس المحتلة / سما /

قدم عضو الكنيست الاسرائيلي سوكوت، مشروع قانون لإغلاق قناة الجزيرة في القدس والضفة، وقال إن إسرائيل لا يمكنها السماح لقناة تساعد حماس بالبث من أراضيها.

وأيّد الشاباك وجيش الاحتلالإغلاق القناة على اعتبار أنها تكشف مواقع الجنود ومناطق التجمع والأماكن الحساسة، وبالتالي الإضرار بأنشطة جيش الاحتلال وتعريض الجنود للخطر.

وانضم العشرات من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. حيث لن يسمح لمزود المحتوى ببث القناة، كما لا يُسمح بأن يكون لها مكاتب في القدس والضفة، وسيتم مصادرة أجهزتها، وحظر موقع القناة على الويب، وإلغاء أوراق الاعتماد الصحفية لموظفي القناة.