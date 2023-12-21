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الصحة بغزة: لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء

الخميس 28 ديسمبر 2023 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن انتزاع إسرائيل أعضاء من جثامين الشهداء أمر غير مستغرب "لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

وأكد القدرة أن "الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين".

وشدد على أن "حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية"، كاشفا أن "الإصابات التي تصل للمستشفيات لم نعتدها وتحيل إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة".

وأعلن "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم"، مضيفا: "لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

#الصحة بغزة #الاحتلال #الشهداء

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