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استشهاد صحفيان بقصف منزلهما شمال قطاع غزة

الخميس 28 ديسمبر 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد صحفيان بقصف منزلهما شمال قطاع غزة



غزة / سما /

استشهد صحفيان فلسطينيان، اليوم الخميس، جراء استهداف منزلهما في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بقصف إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الصحفي في قناة الأقصى الفضائية محمد خير الدين بعد استهدافه مع عائلته، إضافة لاستشهاد الصحفي أحمد خيري الدين مصور قناة "القدس اليوم".

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا لعائلات خير الدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا بغارات عنيفة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 شهيدا.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أعدم الاحتلال قرابة 105 صحفيين في قطاع غزة، باستهداف منازلهم ومكاتبهم واستهدافهم بشكل مباشر خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 83 يومًا على القطاع.

#غزة #الصحفيين

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