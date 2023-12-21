  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو والصور.. مشاهد لجنود الاحتلال يجردون مدنيين من ملابسهم في غزة تثير غضبا

الخميس 28 ديسمبر 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو والصور.. مشاهد لجنود الاحتلال يجردون مدنيين من ملابسهم في غزة تثير غضبا



غزة / سما /

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، جنودا إسرائيليين وهم يجردون العديد من المدنيين الفلسطينيين من ملابسهم ويعتقلونهم بينهم طفلان وذلك في ملعب بقطاع غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإعلامية، فإن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودا إسرائيليين وهم يجردون طفلين من ملابسهما ويأمرونهما بوضع أيديهما على رأسيهما.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصور كبار السن من الرجال وهم يتعرضون أيضًا لنفس المعاملة.

 

 

وفي الوقت الذي لم تتمكن الشبكة من تأكيد موعد تصوير الفيديو بالضبط، إلا أنها أكدت أن الفيديو المعني تم تصويره في استاد اليرموك في غزة.

وفي أجزاء أخرى من المقطع، يظهر أيضا نساء وأطفال وهم معتقلون من قبل الجنود الإسرائيليين حيث كانت النساء معصوبات الأعين.

ويظهر في الصور أن جرافات وآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتجول في الملعب أيضاً.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

 

 

 
#الاحتلال #غزة

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يشيد بصمود المقاومة في غزة

توقعات إسرائيلية باتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة

"حماس" تكذّب صحفيا فرنسيا أجرى حوارا مع خالد مشعل

فيديو: "القسام" تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وآلياته.. و"سرايا القدس" تسقط طائرة مسيرة

قناة عبرية تنشر صورة "حديثة" تدعي أنها لمحمد الضيف

“القسام” توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين: ذكَّرتهم بـ"شاؤول آرون" (شاهد)

بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل لمناقشة حرب غزة

الأخبار الرئيسية

رفح المصرية

خطة إسرائيلية لفصل رفح المصرية عن قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل العرض الأمريكي-الإسرائيلي الجديد لانهاء الحرب على غزة ..

photo_2023-12-21_21-25-07 (2)

في اليوم الـ83 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

GettyImages-1878226496

تقرير: القاهرة تبحث عن صيغ توافقية لمستقبل غزة

20231227102543

جنود إسرائيليون أصيبوا في غزة يرفضون مقابلة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية