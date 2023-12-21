ايران: طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل ولم يكن انتقاما لسليماني

سما / وكالات /

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

وأضاف سلامي لأن عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم، وهي جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وأكد أن عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني، مؤكدا" نحن من سينتقم له."

كما أكد سلامي:" نحن منظمة قوية ونعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو."

وبين: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل.

وأشار الى أن كيان الاحتلال" يتكبد خسائر كبيرة وهذا ثمن يدفعه من يحتلون أراضي الآخرين. خسائر اسرائيل في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنها تحمل الحرب لمدة طويلة."

كما أكد: لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس، وانتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الاسرائيلي.