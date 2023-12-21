الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي في معارك غزة

القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، بمقتل ضابطين وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال، تحت بند "سُمح بالنشر" أسماء قتلاه الثلاثة بعد إبلاغ عائلاتهم، وهم:

الرائد أساف بنحاس توبول (22 عاماً)، وهو مقاتل في الكتيبة 77 ، وقتل في معركة جنوب قطاع غزة.

والنقيب نيريا زيسك (24 عاماً)، من لواء مدرع في الكتيبة 52 ، وقتل في معركة وسط قطاع غزة.

والرائد دفير دافيد فيما (32 عاماً)، وهو نائب قائد الكتيبة 198 ، وقتل في معركة وسط قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة جنود، بينهم ضابط، بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.