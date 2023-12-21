  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي في معارك غزة

الخميس 28 ديسمبر 2023 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجندي في معارك غزة



القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، بمقتل ضابطين وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال، تحت بند "سُمح بالنشر" أسماء قتلاه الثلاثة بعد إبلاغ عائلاتهم، وهم:

الرائد أساف بنحاس توبول (22 عاماً)، وهو مقاتل في الكتيبة 77 ، وقتل في معركة جنوب قطاع غزة.

والنقيب نيريا زيسك (24 عاماً)، من لواء مدرع في الكتيبة 52 ، وقتل في معركة وسط قطاع غزة.

والرائد دفير دافيد فيما (32 عاماً)، وهو نائب قائد الكتيبة 198 ، وقتل في معركة وسط قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة جنود، بينهم ضابط، بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يشيد بصمود المقاومة في غزة

توقعات إسرائيلية باتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة

فيديو: "القسام" تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وآلياته.. و"سرايا القدس" تسقط طائرة مسيرة

قناة عبرية تنشر صورة "حديثة" تدعي أنها لمحمد الضيف

بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل لمناقشة حرب غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: وافقنا على خطط لمواجهة “حزب الله”

نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-21_21-25-07 (2)

في اليوم الـ83 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

GettyImages-1878226496

تقرير: القاهرة تبحث عن صيغ توافقية لمستقبل غزة

-1-37

“القسام” توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين: ذكَّرتهم بـ"شاؤول آرون" (شاهد)

20231227102543

جنود إسرائيليون أصيبوا في غزة يرفضون مقابلة نتنياهو

658ca5164c59b714766397e9

تحقيق "لو فيغارو": من هو قائد "القسام" الفعلي وكيف تلقى قادة حماس بالخارج الـ"طوفان"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية