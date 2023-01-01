في اليوم الـ83 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقال مراسلونا إن قصفا إسرائيليا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر محلية، استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

وأفادوا باستشهاد 7 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في المخيم، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، مساء أمس، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وبحسب مصادر صحية، ارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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