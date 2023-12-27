جنود إسرائيليون أصيبوا في غزة يرفضون مقابلة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

رفض جنود إسرائيليون، لقاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أجرى زيارة إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 13.

وذكرت القناة أن نتنياهو زار قسم إعادة التأهيل في مستشفى "هداسا"، في زيارة هدفت إلى لقاء جنود الجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا في الاشتباكات والمعارك في غزة، مؤكدة أن "بعضهم رفض مقابلته".

وأوردت القناة تغريدة كتبها أحد الجنود المصابين الذين يرقدون في المشفى في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، والتي قال فيها: "أنا في المستشفى في جناح إعادة التأهيل في ’هداسا’. نتنياهو قادم للزيارة الليلة، وسألتني إحدى المسؤولات عما إذا كنت أريد أن يدخل إلى غرفتي".

وقال الجنديّ ذاته: "وبالطبع رفضت"، مضيفا: "اتضح أنه من بين جناح يضمّ 18 (جنديًّا) جريحًا، 15 طلبوا عدم دخوله إليهم".

وتابع: "أنا في القدس، معقل الليكود. التغيير محسوس، لقد انتهى (زمن ذلك)".

وفي ردّ على القناة، قال مكتب نتنياهو ، إن "الأغلبية المطلقة من المقاتلين تتطلع بشدة للقاء رئيس الحكومة".

يُذكر أن عددا من الجنود كانوا قد رفضوا اللقاء بنتنياهو خلال زيارة كان الأخير قد أجراها، قبل نحو أسبوع إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير" في رمات غان؛ وقالت القناة 13 إن ممثّلين عن الجيش الإسرائيلي وعن مكتب نتنياهو، كانوا قد فحصوا من سيوافق من الجنود على اللقاء برئيس الحكومة، وذلك لجمعهم في قسم واحد "معزول" عن الأقسام الأخرى.

وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة، آخرها استطلاع عامّ نُشرت نتائجه في الثامن عشر من الشهر الجاري، حصول كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها عضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس على 37 مقعدا، فيما انخفض عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو، إلى 18 مقعدًا.