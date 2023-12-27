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ماكرون يدعو مجددا إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة

الخميس 28 ديسمبر 2023 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يدعو مجددا إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة



باريس/سما/

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الدعوة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين.


وأفاد الإليزيه في بيان يوم الأربعاء أن ماكرون شدد خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأضافت الرئاسة في بيان أن "فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة".

وأعرب الرئيس الفرنسي لنتانياهو عن "قلقه العميق إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في غزة".

كما شدد مجددا على "أهمية أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه بعض المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، "وكذلك لأي مشروع استيطاني جديد" في هذه المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت الأسبوع الماضي أن فرنسا "ستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض هؤلاء المستوطنين المتطرفين".

وتزايدت حدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر.

وبعد مرور أكثر من شهرين ونصف على اندلاع الحرب إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"، أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 21110 قتلى، معظمهم من المدنيين.

#ماكرون

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