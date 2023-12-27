"حماس" تكذّب صحفيا فرنسيا أجرى حوارا مع خالد مشعل.. ماذا قال؟

غزة/سما/

كذّبت حركة "حماس" صحفيا فرنسيا أجرى حوارا مع رئيسها في الخارج خالد مشعل، ونشر ملخصا للحوار عبر حسابه في "إكس".



وقالت "حماس" إن الصحفي في لوفيغارو الفرنسية، جورج مالبرونو، أدرج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة بشأن (الاعتراف بالكيان الصهيوني)، خلال مقابلة مع مشعل".



وأضافت "حماس" في بيان أن "ما جاء في مقال مالبرونو بعيد عن تصريحات الأخ خالد مشعل، الواضحة والمحددة، التي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبما يتناقض معها في هذا الموضوع، وغيره، وهو ما يخالف المهنية الصحفية".

وأرفقت "حماس" نص التصريحات المتعلقة بنقطة "الاعتراف بإسرائيل"، حيث قال مشعل: "موقفنا الواضح عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو"، ويؤكد: "في عام 1993، اعترفت قيادة منظمة التحرير بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك".



وتابع: "من خلال وثيقة 2017، أكدت حماس موقفها بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وحق العودة، دون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض".



وكان الصحفي الفرنسي زعم أن خالد مشعل أبلغه بانفتاح "حماس" على مناقشة مسألة الاعتراف بإسرائيل بعد انتهاء الحرب.





