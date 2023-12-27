فيديو: "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لنقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لنقطة مستحدثة لجنود الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة شوميرا جنوبي البلاد.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية نقطة مستحدثة لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة شوميرا، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

ومساء اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

ونشر حزب الله ملخص عملياته، خلال اليوم الأربعاء، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 27-12-2023، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:15 شنّ هجومٍ مشترك بالمسيّرات الهجوميّة الانقضاضيّة والأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة على تجمّعات جنود العدو الإسرائيلي المُستحدَثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 16:30 استهداف مستعمرة كريات شمونة (بلدة خالصة المحتلة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا كردٍّ على جرائم العدو الإسرائيلي المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تموضع قيادي مُستحدَث للعدو الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 12:00 استهداف خيمة لقوّة خاصّة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

3- الساعة 12:15 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 13:00 استهداف موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوّات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مؤكّدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" قصف عدد من المواقع.