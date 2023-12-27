قناة عبرية تنشر صورة "حديثة" تدعي أنها لمحمد الضيف

القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة "12" الإسرائيلية صورة لما قالت إنه محمد ضيف القائد العام لكتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".



وقالت القناة، إن الصورة التي تبدو بجودة كبيرة، وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مؤخرا.









وأضافت القناة: "تم مساء اليوم (الأربعاء)، الكشف عن صورة جديدة لمحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس. ويظهر بعين واحدة، ويعرج - لكنه لا يزال يتحرك".



وتابعت: "تبذل المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) جهودا هائلة للوصول إلى قيادة حماس، وعلى وجه الخصوص ضيف، الذي يقود القتال ضد الجيش الإسرائيلي وهو أحد مخططي المذبحة في المستوطنات الجنوبية".

وزعمت القناة أن "معلومات كثيرة عن قادة حماس تم جمعها من الأسرى الذين تم اقتيادهم لتحقيقات الشاباك (جهاز الأمن العام). ومعلومات إضافية تأتي من الأنفاق ومقرات حماس، حيث يصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنه "لسنوات، كان محمد ضيف يعتبر هدفًا مهمًا للمنظومة الأمنية، التي تمكنت من إلحاق الضرر به ولكن لم تتمكن من القضاء عليه".



وقالت: "في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في عدة أماكن في قلب قطاع غزة، يظهر ضيف في عدة مواقف مع أشخاص آخرين في المنظمة الإرهابية، بينما هو قادر على المشي بمفرده، ولا يستخدم حتى كرسيًا متحركًا - ويمكنه استخدام كلتا يديه".



من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الصور الأخيرة التي وصلت للجيش في الأسابيع الأخيرة، تظهر محمد ضيف "في حالة أفضل مما كانوا يعتقدون في إسرائيل، فهو قادر على المشي على ساقيه ويمكنه أيضًا استخدام يديه".



وعلى مدى سنوات، كان هناك اعتقاد سائد في إسرائيل، بأن محمد ضيف فقد إحدى ذراعيه، وإحدى قدميه أو كلتاهما خلال استهدافه عدة مرات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت طويل.



بدوره، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري التعليق على الصورة الجديدة لمحمد ضيف، واكتفى في إفادته الليلية بالقول "علينا العثور عليه وقتله. مهما طال الوقت، سيستغرق الأمر وقتا طويلا - هذه مهمة يجب تنفيذها".