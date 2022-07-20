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"إسرائيل" تبحث آلية إدخال المساعدات الإنسانية لشمال غزة بعد ضغوط أمريكية

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تبحث آلية إدخال المساعدات الإنسانية لشمال غزة بعد ضغوط أمريكية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "كابينيت الحرب" في تل أبيب يبحث آلية إدخال المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غزة بعد ضغوط أمريكية.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد ضغوط أمريكية مكثفة، تبحث الحكومة الإسرائيلية تطوير آلية إدخال المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال قطاع غزة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك تقديرات تفيد بوجود أو ببقاء ما بين 100 إلى 200 ألف فلسطيني من سكان غزة في الشمال من قطاع غزة، حتى الآن.

وأمس الثلاثاء، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية بمطالبة وزيرين إسرائيليين بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يطالب كل من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في غزة، رغم مطالبة الجانب الأمريكي بعدم وقف تقديم تلك المساعدات.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أفاد بأن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا أمنيا لإسرائيل مستقبلا.

#اسرائيل #شمال قطاع غزة

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