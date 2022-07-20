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جنرال إسرائيلي سابق: الأمريكيون لا يعطوننا كل ما نطلبه ومخازن الأسلحة شبه فارغة

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق: الأمريكيون لا يعطوننا كل ما نطلبه ومخازن الأسلحة شبه فارغة



القدس المحتلة/سما/

أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية لم تعط الجيش الإسرائيلي كل ما يطلبه من أسلحة لاستكمال الحرب الدائرة على قطاع غزة.


وأجرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تعط تل أبيب كل ما تطلبه من أسلحة، وأن مخازن الأسلحة في بلاده شبه فارغة.

وشدد الجنرال إسحاق بريك، على أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار الحرب في غزة يعني استمرار نقل إدارة بايدن، للسلاح إلى تل أبيب، محذرا من أن الوضع العسكري سيكون أكثر تعقيدا بكثير في حال دخول إسرائيل في حرب متعددة الجبهات أو حرب إقليمية.

وأوضح الجنرال بريك، أن "الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى بأن حركة حماس لم تهزم في هذه المرحلة من الحرب، وأن الجيش سيغير من استراتيجيته أو يستعد لإجراء تغيير استراتيجي في قطاع غزة"، مشيرا إلى صعوبة القضاء على "حماس" لأنه لن يتحقق هذا الأمر، وأنه "كان من الممكن فهم ذلك منذ وقت طويل"، على حد قوله.

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا يقضي بشراء طائرات أو مروحيات من نوع "أباتشي".


وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"، مضيفة أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن من أجل جلب المزيد من تلك المروحيات.



ولفتت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أثار هذه المشكلة في نقاش مغلق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي".


وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيبحث مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ما إذا كان هناك تأخير في شحنات الأسلحة المرسلة إلى تل أبيب"، موضحة أن "رون ديرمر، يزور واشنطن هذه الأيام، ويناقش أسباب تأخير شحنات أو إبطاء إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل".


وأشارت إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، سيصل إلى واشنطن لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، بهدف بحث خطط إسرائيل لتقليص الحرب الدائرة على غزة والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في القطاع.

#اسرائيل

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