شاهد: “القسام” تدخل سلاحاً جديداً لأرض المعركة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدامها قذائف صاروخية روسية الصنع لأول مرة في قطاع غزة، واستهداف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18″، ونشرت مشاهد جديدة لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في مخيم الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إنها استهدفت قوة صهيونية إسرائيلية، تحصنت بمنزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ "RPO-A" المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة كافة الجنود.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" استخدام صاروخ RPO-A" المضاد للتحصينات.

والصاروخ عبارة عن قاذف محمول على الكتف، ويَستخدم حشوات "قذائف" للإطلاق، ويشبه عمل قاذفة LAW المضادة للدبابات.

صاروخ RPO-A، وكما يعرف باللغة الروسية "شميل" (قاذف اللهب)، قاذف محمول على الكتف من صناعة روسية، وهو عبارة عن قذيفة صاروخية حرارية مملوءة بخليط ناري، أثناء حرب أفغانستان حصل على لقب "السلاح الشيطاني"، ويشبه عمل قاذفة "لاو" المضادة للدبابات.

ويستعمل الصاروخ لمهاجمة مواقع إطلاق النار المخفية للعدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة والسيارات، من حيث التأثير شديد الانفجار، فإن "قاذف اللهب" من عيار 93 ملم على الأنواع الرئيسية من الأهداف ليس أقل شأنا من قذائف المدفعية عيار 122-155 ملم.

وأثناء الانفجار، يصاحب نبضة درجة الحرارة المرتفعة، انخفاض حاد في الضغط الناتج عن انفجار خليط الوقود والهواء، ما يتسبب بالقضاء على جميع الكائنات الحية بحجم يصل إلى 80 مترا مكعبا، وفي المناطق المفتوحة يدمر مساحة 50 مترا مربعا، في الأماكن الضيقة - حتى 80 مترا مربعا.

وتم تطوير RPO-A في عام 1984، وتم تطوير الصمامات الميكانيكية من قبل المعهد التكنولوجي للبحث العلمي الذي يحمل اسم بافل إيفانوفيتش سنيغيريف في بالاشيخا.

في السياق، أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" الروسي الصنع، بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وعرضت الكتائب مشاهد جديدة من المعارك مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتكشف المشاهد عن كمائن استهداف كتائب القسام ضباط وجنود لواء غولاني في حي الشجاعية.

وأشارت "القسام"، في لوحة مكتوبة من منزل بحي الشجاعية، إلى أنها دمرت 3 آليات، والاشتباك مع الجنود من داخله.

وتبرز المشاهد إطلاق قذيفة باتجاه جنود متحصنين داخل منزل، وإطلاق قذيفة مضادة للأفراد باتجاه مجموعة أخرى من الجنود.

يشار إلى أن لواء غولاني تكبد خسائر فادحة في المعارك التي اندلعت بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفقد لواء "غولاني" ربع قواته بين قتيل وجريح، كما أكد موشيه كابلنسكي، قائد اللواء الأسبق، مقتل ما لا يقل عن 82 ضابطاً وجندياً خلال العدوان على غزة.

وقبل يومين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن قائد الكتيبة 51 في لواء "غولاني" عزل قائد سرية؛ بسبب تعريضه مجموعة جنود للخطر بحي الشجاعية، وذلك بعد أيام قليلة من قرار قيادة جيش الاحتلال سحب جنود من اللواء .