فيديو: "القسام" تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وآلياته.. و"سرايا القدس" تسقط طائرة مسيرة

غزة/سما/

واصلت المقاومة الفلسطينية، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهداف آليات الاحتلال في محاور توغلها بقطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرة مسيرة في مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، إنها أسقطت طائرة بدون طيار من طراز "Sky Racing" في سماء مدينة غزة.

وفي بيان آخر، أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة من 10 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمحور الكتيبة في خان يونس جنوب القطاع، لافتة إلى استشهاد اثنين من مقاتليها جراء العملية.

كما أعلنت "السرايا" أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع القوات الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة.

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت السرايا عن استهدافها 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم" في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصف"ناحل عوز" بصواريخ الـ 107وقذائف الهاون.



القسام تدمر آليات للاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أجهزت على عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح ودمرت عدة آليات إسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة عبر تيليغرام أعلنت الكتائب ما يلي

13:12 كتائب القسام تستهدف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركفاه شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

15:15 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

15:45 كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

16:23 كتائب القسام تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

17:25 كتائب القسام تستهدف دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

17:44 كتائب القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح

17:53 كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

18:00 كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل

18:08 كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة

18:20 تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

19:04 بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.. اشتبك مجاهدو القسام الليلة الماضية مع قوات العدو المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" المضادة للدروع، و قذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات، تدخل خلالها الطيران المروحي الصهيوني لإنقاذ قواته

19:14 كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور أبو شباك غرب منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

19:24 كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.