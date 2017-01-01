نداء عاجل لإنقاذ بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة

غزة/سما/

ناشدت عائلة بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة، من قطاع غزة، إنقاذ حياة ابنتها التي ترقد حالياً في غرفة العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى؛ بعدما أدى قصف إسرائيلي إلى بتر ساقها. وناشد والد البطلة الفلسطينية الاتحادات الرياضية والجهات المسؤولة مساعدته إنقاذ حياة ابنته ذات الـ26 عاماً، وإرسالها خارج قطاع غزة لاستكمال علاجها.

نغم أبو سمرة حصدت المركز الثاني في منافسات لعبة الكاراتيه على مستوى فلسطين عامي 2017 و2018، والمركز الأول على مستوى قطاع غزة.

وحصلت أبو سمرة على الحزام الأسود في عمر الـ14، قبل أن تنضم لاحقاً للمنتخب الفلسطيني الوطني باللعبة القتالية.

مع تهالك القطاع الصحي في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستهداف الكوادر الطبية والمستشفيات بشكل خاص، باتت حياة آلاف الضحايا الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة وشديدة التخصص في خطر كبير.

شهداء الرياضة

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تقريراً مفصلاً يوثق فيه النتائج المأساوية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية على الرياضيين والمنشآت الرياضية، في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول.

وثّق التقرير الشامل الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد عشرات اللاعبين والمسؤولين الرياضيين، واعتقال آخرين، كما دمرت القوات الإسرائيلية العديد من المنشآت الرياضية.

وبحسب التقرير، فقد ارتقى 85 شهيداً من العائلة الرياضية الفلسطينية، 55 منهم من أسرة كرة القدم، و30 شهيداً من رياضات أخرى.

وأوضح التقرير التفصيلي أن 18 من لاعبي كرة القدم الشهداء كانوا أطفالاً، و37 من الشباب، منهم شهيدان من أهل الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 رياضيين من الضفة الغربية، بينما لا يزال عدد المعتقلين الرياضيين مجهولاً في قطاع غزة.

دمّر القصف الإسرائيلي 5 منشآت رياضية في قطاع غزة، بينما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن تدمير 4 منشآت رياضية في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستهداف الرياضة الفلسطينية بشكل مُمنهج وعشوائي، في قطاع غزة والضفة الغربية وباقي محافظات الوطن الفلسطيني، عبر استهداف الرياضيين والمنشآت والمرافق الرياضية.

جدير بالذكر أن هذه الحصيلة ليست نهائية؛ إذ ما زال هناك الكثير من الرياضيين المفقودين في قطاع غزة، والذين تعذر على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التوثق من حالتهم حتى اللحظة. كما أن التقرير يغطي الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و6 ديسمبر/كانون الأول، ولقد ارتقى يوم الأربعاء، 13 ديسمبر/كانون الأول، مدرب كرة القدم نهاد الملفوح، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.