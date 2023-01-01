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نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، بأن رجب طيب أردوغان "آخر من يستطيع أن يقدم الوعظ الأخلاقي"، ردا على قول الرئيس التركي إن "نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال أردوغان إن نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "أردوغان، الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضد الأكراد، والذي يحمل رقما قياسيا عالميا في سجن الصحفيين الذين يعارضون حكمه، هو آخر شخص يمكنه أن يعظنا بالأخلاق".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويقضي على المنظمة الإرهابية الأكثر دناءة وقسوة في العالم، والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها".

وخلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة قال أردوغان إن جامعات بلاده "مفتوحة أمام علماء العالم المدافعين عن قطاع غزة، ممن يواجهون ضغوطا في جامعاتهم الحالية".

وأضاف أن العلماء "الذين يقرون بوجود الظلم في غزة يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية قبل 80 عاما".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن "إسرائيل تهاجم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة وحتى تقتل الصحافيين"، وأكد أن إسرائيل ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا إلى أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.

وكان الرئيس التركي قد كشف مسبقا، أن بلاده تعمل من أجل محاكمة نتنياهو وقادة إسرائيل المشاركين في الحرب على غزة أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن حوالي 3 آلاف محام من حول العالم، يعملون بهذا الملف.

#نتنياهو

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