وزير الخارجية الإسرائيلي: على نصر الله أن يفهم أنه التالي

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء رسالة إلى أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.



جاء ذلك خلال ترؤس كوهين جولة للسفراء الأجانب إلى الحدود الشمالية، من أجل تعريفهم بـ"التهديد الذي يشكله حزب الله لمواطني إسرائيل".

وقال كوهين للسفراء: "على نصر الله أن يفهم أنه التالي، وإذا كان لا يريد أن يكون التالي، عليه أن ينفذ فورا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وأن ينسحب حزب الله إلى الشمال من الليطاني.. سنعمل على استنفاد الخيار الدبلوماسي، وإذا لم ينجح، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأردف: "حزب الله، الذي يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، يعرض لبنان والمنطقة بأسرها للخطر".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.