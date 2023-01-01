  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إرجاء القرار بشأن تأجيل الانتخابات المحلية لحين الحصول على رأي الجيش

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرجاء القرار بشأن تأجيل الانتخابات المحلية لحين الحصول على رأي الجيش



القدس المحتلة/سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، إرجاء قرارها بشأن تأجيل موعد انتخابات السلطات المحلية من عدمه، إلى حين الحصول على توضيح من الجيش الإسرائيلي بشأن إمكانية تسريح نحو ألفين و200 مرشح، من خدمة الاحتياط في صفوف الجيش. وستجتمع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات.

جاء ذلك في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، في مقترح للتسوية عرضه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل الخلافات بين وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش ("الصهيونية الدينية")، والداخلية، موشيه أربيل ("شاس")، حول تأجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية الإسرائيلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور. وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.

ويستوجب تأجيل الانتخابات إجراء تعديل قانوني جديد بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة، ومن ثم إعداد القانون للمراحل التشريع النهائية في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وبعد أن يتصادق اللجنة على التعديلات، يجب أن يتم التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست، وتمريره في قراءات ثلاث، ليصبح نافذا.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

صور بقايا بشرية في شمال قطاع غزة تكشف بشاعة جرائم الإبادة الإسرائيلية (شاهد)

خلافات داخل "كابينت الحرب" بشأن الانتقال لـ"المرحلة التالية" من الحرب على غزة

توقعات إسرائيلية باتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة

انتهاكات جنود الاحتلال في ملعب اليرموك بغزة: عرّوا الرجال والأطفال ونزعوا حجاب النساء

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة

غالانت: اتصالات مع القاهرة لإقامة "عائق حدودي متطور" بين مصر وغزة

هاليفي: الحرب على غزة ستستمر لأشهر

الأخبار الرئيسية

1246673384

بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل لمناقشة حرب غزة

1877225340

توقعات إسرائيلية باتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة

b5d0444e-f924-4a80-b680-944734719453

جندي عائد من غزة استيقظ من كابوس وأطلق النار تجاه زملائه

اتصالات مكثفة في القاهرة للاتفاق على مبادرة وقف الحرب في غزة

"حماس": "طوفان الأقصى" لم تكن انتقاما لاغتيال سليماني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية