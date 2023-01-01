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بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل لمناقشة حرب غزة

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل لمناقشة حرب غزة



واشنطن/سما/

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات حول حرب غزة.

وستكون هذه هي الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط والزيارة الخامسة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، كما تعد رحلته جزءًا من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن لإجراء مشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الإقليميين حول الأزمة، وفقاً للموقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل أواخر الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح يوم الجمعة، في زيارة من المتوقع أن تشمل الضفة الغربية المحتلة والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.


والتقى بلينكن يوم الثلاثاء في واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. كما التقى ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الاجتماع ركز على التخطيط للانتقال من القتال العنيف في غزة إلى مرحلة مختلفة من الحرب تركز إلى حد كبير على أهداف عالية القيمة لحركة حماس.

#بلينكن

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