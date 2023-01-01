عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في خانيونس

خانيونس/سما/

ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بعد قصف استهدف مستشفى الهلال الأحمر في خانيونس.

واستشهد أكثر من 22 مدنيا بعد قصف الاحتلال استهدف المدنيين أمام مشفى مستشفى الهلال الأحمر في خانيونس.

ووصل عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خانيونس إلى 27 خلال الساعات الماضية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد استمرار القصف الإسرائيلي على بعد أمتار من مستشفى الأمل في خان يونس وإطلاق نار من طائرات مسيرة.



أوعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 21100 شهيد.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا وأصيب 325 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.