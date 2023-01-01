"وا سنواراه.. وا ضيفاه".. أم مكلومة تناشد المقاومة الانتقام وقصف "تل أبيب" (شاهد)

غزة/سما/

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يوثق مناشدة أم فلسطينية مكلومة من قطاع غزة، لكل من يحيى السنوار ومحمد الضيف، القائدين البارزين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث نادتهما بالقول "واسنواراه، واضيفاه".





وفي المقطع المصور المتداول، ظهرت سيدة فلسطينية فقدت أفرادا من عائلتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تناشد المقاومة الفلسطينية الانتقام للفلسطينيين وقصف "تل أبيب".



وقالت مخاطبة المقاومة: "بدنا المقاومة تنتقم لنا، واسنواراه واضيفاه".



وأضافت: "اضرب تل أبيب يا سنوار، اضرب يا محمد الضيف، اضربهم واشف صدورنا".



وتداول ناشطون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) المقطع المصور على نطاق واسع، مشيرين إلى التفاف أهالي قطاع غزة حول المقاومة رغم المجازر والقصف المتواصل منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وقال أحمد ماس عبر حسابه في "إكس": "بعد 80 يوما من شيطنة المقاومة بكل الوسائل، أم صابرة ومحتسبة: لا نزكي على الله أحدا، هؤلاء أولادي شهداء، بدنا المقاومة تنتقم النا، واسنواراه واضيفاه".أما محمد حبيب، فقد كتب معلقا: "واسنواراه واضيفاه قالتها وقلبها يحترق من ألم الثكل. ضربة بـ 300 صاروخ هي التي تشفي غليلها".

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