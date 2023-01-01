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القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية تبحث تطورات معركة طوفان الأقصى

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية تبحث تطورات معركة طوفان الأقصى



بيروت/سما/

لقيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية تعقد اجتماعها في بيروت وتبحث تطورات معركة طوفان الأقصى في يومها الثاني والثمانين

عقدت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية اجتماعاً لها في بيروت بحضور كلاّ من حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، وحركة فتح الانتفاضة. 

ووجه المجتمعون التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وكل فلسطين مرسلين التحية لأرواح الشهداء والجرحى والأسرى الأبطال الذين يتصدون للعدوان الصهيوني المتواصل منذ ٨٢ يوماً ، والذي يستهدف البشر والحجر والشجر وكل المؤسسات المدنية والصحية والإنسانية ويقتل الأطفال والنساء و الأطباء والمسعفين والصحفيين ورجال الدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة.

كما حيّا المجتمعون رجال المقاومة الباسلة الذين يخوضون معركة طوفان الأقصى دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ، حيث شكلت هذه المعركة محطة مجيدة ونوعية في تاريخ القضية الفلسطينية ووجهت ضربة استراتيجية للكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في المنطقة الحامي لمصالح أمريكا والغرب في منطقتنا، مؤكدين على حق شعبنا بمواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة والاستقلال.

‏وأكد المجتمعون على موقف المقاومة الموحد بضرورة وقف العدوان الصهيوأمريكي أولاً وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود وإخراج الجرحى للعلاج في الخارج وإجراء صفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل.

فيما وجه المجتمعون التحية لأبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الَّذين يقفون مع شعبنا وقضيتنا، داعين إلى مزيد من الخطوات الداعمة لصمود شعبنا ومقاومته الباسلة .

وأكد المجتمعون على أهمية توحيد الموقف والصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد وقف العدوان بما يتناسب مع تضحيات شعبنا وبطولات المقاومة.

وحمل المجتمعون الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة من المجازر والمذابح التي يتعرض لها شعبنا مؤكدين أن استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة ما كان ليحصل لولا الدعم العسكري والمادي والسياسي الأمريكي للكيان الصهيوني.
 
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني فوراً وإدخال المساعدات العاجلة لشعبنا وإخراج آلاف الجرحى للعلاج في الخارج مع التأكيد على رفض مشاريع العدو الصهيوني لتهجير شعبنا خارج قطاع غزة.

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