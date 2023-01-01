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جندي عائد من غزة استيقظ من كابوس وأطلق النار تجاه زملائه

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي عائد من غزة استيقظ من كابوس وأطلق النار تجاه زملائه



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن جنديا إسرائيليا، عاد من الحرب في غزة مؤخرا، أطلق النار على رفاقه في غرفة بعد كابوس.

وأضافت: "وقعت حادثة غير عادية يوم الاثنين في قرية عطلات عسكرية في عسقلان، عندما استيقظ جندي من لواء المظليين في حالة ذعر، بعد أن رأى، وفقًا للتقديرات، حلمًا سيئًا، فأطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائماً فيها وأصاب عددا من رفاقه بالخطأ".

وتابعت: "أصيب بعض الجنود الذين كانوا ينامون مع ذلك الجندي في إحدى غرف المنتجع، بجروح طفيفة بشظايا إطلاق النار المفاجئ".

ولفتت الى أنه "تم إبلاغ الحادث إلى الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

واستدركت: "إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة، وذلك بسبب حالته الصحية".

وقالت: "سيتم إجراء التحقيق عندما يصبح ذلك ممكنًا في رأي المسؤولين الطبيين".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله "يرافق القادة الجنود إلى جانب المسؤولين الطبيين ويضمنون العلاج المناسب لكل جندي".

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