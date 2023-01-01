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"إسرائيل" تعلن اعتراض مسيّرة إيرانية قبالة سواحل بيروت.. "ربما" تستهدف حقل غاز كاريش

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن اعتراض مسيّرة إيرانية قبالة سواحل بيروت.. "ربما" تستهدف حقل غاز كاريش



القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، النقاب عن اعتراض طائرة بدون طيار إيرانية انطلقت مؤخراً من العراق فوق البحر المتوسط قبالة سواحل بيروت، مضيفة أن وجهتها ربما كانت حقل غاز “كاريش” البحري.


ويعد هذا أول تعليق إسرائيلي على ما أعلنته ما تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية بالعراق” على منصة تلغرام، الجمعة، بأنها “استهدفت منصة حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط بطائرة مسيرة”.


وأشارت إلى أنها “مستمرة في قصف معاقل العدو (إسرائيل) رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “تم مؤخرًا اعتراض طائرة بدون طيار إيرانية الصنع انطلقت من العراق فوق البحر المتوسط، قبالة سواحل بيروت”.


وأضافت إذاعة الجيش: “أطلقت المليشيات الإيرانية الطائرة بدون طيار، لكن بحسب مصادر أمنية تم ذلك بمبادرة منها، وليس بتوجيه من حزب الله”.


وتابعت: “وفقًا للتقديرات، ربما تكون الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط قد شقّت طريقها إلى حقل غاز كاريش” البحري الإسرائيلي.
ولم توضح إذاعة الجيش المسار الذي مرّت به الطائرة بدون طيار للوصول إلى البحر المتوسط، أو الوسيلة التي استخدمتها إسرائيل لاعتراضها.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قال، الثلاثاء، إن إسرائيل تتعرض للهجوم من 7 جبهات منفصلة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، وفق ما نقلت عنه القناة 12 العبرية.


و”تضامناً مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يومياً متقطعاً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.


وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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