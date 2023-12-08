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صحيفة إسبانية: اعتقال الفلسطينيين عراة يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسبانية: اعتقال الفلسطينيين عراة يحيل إلى أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعتقلات بينوشيه في تشيلي



مدريد/سما/

ندّد عددٌ من وسائل الإعلام الدولية بصور الاعتقال الجماعي للفلسطينيين، ومنهم في ملعب بقطاع غزة، وكتبت جريدة بوبليكو الإسبانية أن هذه المشاهد تحيل على النازية ومعسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية.

وتستمر إسرائيل، محمية الغرب، في ممارسة أبشع الخروقات في حق الفلسطينيين لمستوى يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وبعد ممارسة ما يعرف بحرب الجبناء بقتل المدنيين وخاصة النساء والأطفال، انتقلت وفق عدد من وسائل الإعلام الدولية إلى ممارسات حاطة بالإنسانية وهي العقاب الجماعي للفلسطينيين.

في هذا الصدد، كتبت جريدة بوبليكو الإسبانية الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أن صور وفيديوهات الفلسطينيين من الأطفال والمسنين عراة في ملعب لكرة القدم في غزة، وهم يحملون أوراقا تعريفية فوق رؤوسهم بدأت في الانتشار يوم الاثنين الماضي، وتنسب إلى صحافي إسرائيلي يرافق جيش الكيان في القطاع.

وفي نقد شديد اللهجة، كتبت الجريدة حرفياً ما يلي: “يستحضر الفيديو أحلك لحظات صعود النازية في ألمانيا ومعسكرات الاعتقال التابعة لها. وكذلك الاعتقالات الجماعية في ملعب سانتياغو دي تشيلي بعد انقلاب بينوشيه. ومع ذلك، فإن الجنود الذين يحرسون هذه المنشآت، وسط القهقهات، يفترض أنهم ينتمون إلى الديمقراطية الأكثر رسوخاً في الشرق الأوسط، والتي تدعمها الولايات المتحدة، هي الديمقراطية المتهمة الآن بارتكاب جرائم حرب لا حصر لها، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الفصل العنصري، أو حتى الإبادة الجماعية”.

وتناولت الجريدة تبريرات إسرائيل من وراء هذه الاعتقالات، بمبرر البحث عن أعضاء حركة “حماس”، التي فجّرت “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر الماضي.

ولا تتردد الجريدة في التركيز كثيراً على أن الأمر يتعلق بممارسات حاطة من القيم الإنسانية.

وكان عدد من الخبراء الدوليين، ومنهم المحلل الجيوسياسي الفرنسي الشهير باسكال بونيفاس، في شريط فيديو بعنوان “معتقلو غزة: الصورة الصادمة”، قد أكد أن هذه الصور التي تبرز الفلسطينيين عراة ستبقى عالقة في الذاكرة وتسيء كثيراً لإسرائيل. ويبرز أن العلاقات الدولية تؤكد أن الإهانة تخلّف دائماً الانتقام.

 

 

 
#اسبانيا

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