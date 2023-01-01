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"حماس": "طوفان الأقصى" لم تكن انتقاما لاغتيال سليماني

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": "طوفان الأقصى" لم تكن انتقاما لاغتيال سليماني



غزة/سما/

نفت حركة "حماس" ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، من أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت ردا على اغتيال القائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني.

وقالت "حماس" في بيان: "ننفي حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها"، مشيرة إلى "أننا أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى".

وأكدت أن "كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

وكان شريف قال في تصريح نقلته وكالة مهر في وقت سابق اليوم الأربعاء إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى العمليات الانتقامية التي اتخذها محور المقاومة من الصهاينة لاستشهاد اللواء سليماني".

#حماس

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