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يوسي بيلين: الصراع في غزة قد ينتهي في غضون أسابيع

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوسي بيلين: الصراع في غزة قد ينتهي في غضون أسابيع



القدس المحتلة/سما/

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يوسي بيلين إن الصراع في قطاع غزة قد ينتهي خلال أسابيع.


جاء ذلك في حوار لبيلين، الذي شغل منصب وزير العدل في الفترة من 1999-2000، مع صحيفة "فانغارديا" الإسبانية، ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي قريبا، حيث أشار السياسي إلى أن قوات صغيرة من الجيش الإسرائيلي قد تستمر في قتال حركة "حماس" في القطاع، ولكن "من الممكن اعتبار الصراع قد انتهى".

ويرى بيلين أن الحرب "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، وتابع: "إن نهاية الصراع قد تكون مسألة أسابيع. قد تستمر قوات صغيرة في قتال فلول (حماس) أو شيء من هذا القبيل، لكنها لن تكون حربا. الحرب ستنتهي قريبا جدا". وأعلن السياسي عن استحالة إجراء مفاوضات بين السلطات الإسرائيلية وحركة "حماس"، وقال: "من المستحيل القضاء على (حماس)، ولكن، لا يمكننا أن نجلس معا إلى طاولة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. فهم لا يريدون التحدث إلينا والاعتراف بوجودنا في المنطقة. ويبدو المخرج الوحيد هو القتال".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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