عودة جزئية لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم عن عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد تعطلها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة الحبيب، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل".



وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق "الانقطاع الكامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر على القطاع".



ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي، أعلنت شركتا "بالتل" و"جوال" الفلسطينيتين انقطاع خدمات الاتصالات عن القطاع، بسبب تضرر أبراج الإرسال جراء القصف الإسرائيلي المتوصل.