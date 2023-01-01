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سكان المستوطنات الشمالية في رسالة إلى بايدن: "سياستكم تجعلنا لاجئين في بلادنا"

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكان المستوطنات الشمالية في رسالة إلى بايدن: "سياستكم تجعلنا لاجئين في بلادنا"



القدس المحتلة/سما/

بعث سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون فيها بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم عنها، بالطرق الدبلوماسية أو العسكرية.

واتهمت منظمة "اللوبي 1701" التي تمثل 60 ألف من المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن "سياستكم (الأمريكية) الدبلوماسية في الشرق الأوسط تجعلنا لاجئين في بلادنا".

وقالت: "نتوقع الدعم الكامل لعملية عسكرية حتى نتمكن من العودة إلى وطننا"، مضيفة: "جميعا رأينا نتائج مذبحة 7 أكتوبر، ونحن نفهم أن مثل هذا الحدث على الحدود الشمالية هو مسألة وقت فقط بالنسبة لحزب الله، أكبر جيش إرهابي في العالم".

وادعت أن "الفشل في تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى إلى تواجد حزب الله على حدود إسرائيل وضرب أهداف مدنية بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولأكثر من ثلاث سنوات، غضت قوات اليونيفيل الطرف، بل وتعاونت مع حزب الله، مما سمح لها بإنشاء مواقع عسكرية هجومية على حدود إسرائيل. نحن جميعا نشعر بالنتائج الآن".

وذكر موقع Ynet أن  مناشدتهم تأتي على خلفية تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تمنع تحركا عسكريا إسرائيليا على الحدود الشمالية، بينما تعزز في الوقت نفسه الجهود الدبلوماسية لصياغة حل سياسي لا يشمل انسحاب "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني.

وأفاد بأن المنظمة تضغط على الحكومة من أجل المطالبة بتغيير الواقع على الحدود الشمالية من خلال إقامة منطقة منزوعة السلاح في لبنان وإخراج "حزب الله" وغيره من التنظيمات إلى ما وراء نهر الليطاني.

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