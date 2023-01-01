تشييع جثامين شهداء مخيم نور شمس

رام الله / سما/

شيّعت جماهير غفيرة جثامين شهداء مخيم نور شمس الستة شرق طولكرم، الذين ارتقوا بصاروخ أُطلق من طائرة مسيرة فجر اليوم الأربعاء.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وأدهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن أحمد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في المخيم وقطاع غزة وباقي محافظات الوطن، باتجاه منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم الصلاة على جثامينهم في ساحة حديقة العودة ومواراتهم الثرى بمقبرة المخيم.

وعمّ الإضراب الشامل اليوم مدينة طولكرم حدادا على أرواح الشهداء.