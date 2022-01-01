استشهاد 3 لبنانيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل بصاروخ “أرض-جو” في “بنت جبيل”
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل الحدودية مع فلسطين المحتلة.
وذكر موقع “ليبانون 24” بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى استشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.
وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدا بالغارة الإسرائيلية.
وتقع بلدة بنت جبيل في محافظة النبطية الحدودية مع فلسطين المحتلة، وتعد أحد أهم معاقل حزب الله اللبناني.