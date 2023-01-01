الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الجنود القتلى والجرحى منذ بداية الحرب على غزة

القدس المحتلة / سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)، إحصائية القتلى والجرحى في صفوفه الخسائر منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن.

وأظهرت البيانات أن 498 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 164 سقطوا منذ بداية المناورة البرية.

أما بالنسبة للجرحى، فيفيد الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة يعالج 47 جنديا في حالة خطيرة، و 262 في حالة متوسطة و 133 في حالة طفيفة.

ومنذ بداية الحرب، في السابع من اكتوبر ، أصيب 329 جنديا بجروح خطيرة، و 576 بجروح متوسطة. 1161 جنديا بجروح طفيفة.

ومنذ بداية المناورة البرية، أصيب في قطاع غزة 198 جنديا بجراح خطيرة، و327 بحالة متوسطة، و349 بحالة طفيفة.