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الأمم المتحدة تعين سيغريد كاغ منسقة خاصة للشؤون الإنسانية في غزة .. من هي؟

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تعين سيغريد كاغ منسقة خاصة للشؤون الإنسانية في غزة .. من هي؟



سما / وكالات /

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في بيان، تعيين نائبة رئيس الوزراء الهولندي سيغريد كاغ منسقة رفيعة المستوى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

ويأتي التعيين بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 يوم الجمعة الماضي بشأن الأزمة في غزة، بتصويت 13 دولة لصالحه وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت بعد أيام من المحادثات الماراثونية، ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق على نطاق واسع إلى الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا القرار إلى تعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولا عن "تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق" من الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع حركة المساعدات، والتي كانت حتى الآن غير كافية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وستكون كاغ مسؤولة عن إنشاء هذه الآلية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، بحسب بيان الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ مهمتها في 8 يناير/ كانون الثاني.

ومن جانبها، قالت كاغ، عبر منصة "إكس"، إنها ستستقيل من منصبها الحكومي.

يذكر أن سيغريد كاغ كانت شغلت العديد من المناصب الحكومية والدولية رفيعة المستوى، وذكر بيان الأمم المتحدة أنها عملت كنائبة لرئيس وزراء هولندا، ووزيرة للخارجية، وكانت أيضا أول وزيرة للمالية.

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