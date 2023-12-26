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دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل

الأربعاء 27 ديسمبر 2023 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل



غزة / سما/

من المرتقب أن تفتتح مالاوي سفارة لها في إسرائيل الأسبوع المقبل.

وحسب القناة "i24"، فقد طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة بين إسرائيل ومالاوي، وحتى أن من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب.

وقال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية..فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين".

وأضاف كوهين :"خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت اتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام..المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة..ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا".

وحسب القناة: "ماولاي هي عضو في الاتحاد الإفريقي ومن المتوقع أن تتعاون مع إسرائيل أيضا في الساحة الدولية".

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